Mallare flagellata dal maltempo, parecchie strade chiuse per frane (FOTO)

L'ondata di maltempo ha colpito duramente anche il comune di Mallare. Questa la situazione delle strade:

Sp 5 all'altezza di località Fornace chiusa in entrambi i sensi per frana e abbassamento della sede stradale;

Sp 38 si procede con attenzione e con carreggiata ridotta per 3 frane. Una in località Baracchi, la seconda in località Codevilla con il crollo parziale della carreggiata e la terza in località Bresca. Anche in questo caso per il cedimento della sede stradale;

un altro smottamento ha interessato la comunale che porta in località Prato Grande. Lo smottamento ha provocato il crollo della sede stradale. Strada chiusa;

frana anche sulla comunale "Pallare-Montefreddo". Anche in questo caso, la strada è stata chiusa al traffico.

Commenta alla nostra redazione il sindaco Flavio Astiggiano : "La situazione è critica. Abbiamo cedimenti carreggiate e smottamenti in varie zone del territorio comunale. Un'altra frana che stiamo monitorando è in località Montefreddo. Oggi che non piove, abbiamo in programma un sopralluogo accurato per fare il punto della situazione".

Infine, un altro smottamento è stato segnalato lungo la comunale in località Olano. In questo caso, la strada è aperta al traffico.