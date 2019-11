Savona, torna l'incubo buche: comune al lavoro su via Stalingrado

La violenta pioggia di sabato e domenica ha visto tornare l' "incubo" delle buche stradali a Savona.

Per sopperire ai crateri che si sono venuti a creare su praticamente tutte le arterie principali savonese, il comune sta facendo intervenire 5 operai che con l'asfalto a caldo stanno tappando le buche.

"Stanno intervenendo su tutta via Staligrando e domattina il servizio sarà potenziato con 7 uomini su tutta la città. Chiediamo la massima attenzione, in modo particolare ai motociclisti" spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi

Le buche di più importante entità si sono registrate in corso Mazzini, di fronte al mercato civico, in zona stazione, in via Stalingrado e in minima parte in corso Tardy e Benech.