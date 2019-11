Treni, torna regolare la circolazione su due binari nel tratto Loano e Albenga

Il traffico sulla linea Savona – San Giuseppe via Altare è attivo con riduzione di velocità a 50 km/h mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto. I treni Acqui Terme– Savona sono cancellati, i treni Torino – Savona e Fossano – Savona sono invece deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio.(non sono raggiungibili le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno). Al momento la viabilità stradale per raggiungere Santuario, Ferrania, Bragno rimane interrotta senza possibilità di auto-sostituzioni.

Ventimiglia-Limone interrotta in territorio francese. Al momento la viabilità stradale tra Limone e Ventimiglia rimane interrotta senza possibilità di auto-sostituzioni.