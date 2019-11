Celle, frana di importanti dimensioni a Sanda in via Cerisola (FOTO e VIDEO)

Anche l'entroterra di Celle è stato colpito brutalmente dalla pioggia di questi ultimi due giorni.

E dopo l'imponente crepa creatasi sulla strada della frazione Brasi sulla provinciale 22, in via Cerisola nella frazione di Sanda ieri è crollata letteralmente la strada e due villette hanno purtroppo riscontrato importanti difficoltà, rimanendo anche senz'acqua.

Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco.

"Dobbiamo capire se il versante in frana è stabilizzato o no, speriamo di risolvere il problema in tempi brevi anche perchè le famiglie sono in una condizione di estremo disagio" spiega il sindaco Caterina Mordeglia.