Chiusura A26, Toti non cerca giri di parole: "Porti e Regione saranno paralizzati"

E' arrivata immediata la presa di posizione del Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito alla chiusura dei viadotti della A26 tra Genova Voltri e Masone. Ecco le prime dichiarazioni rilasciate attraverso la propria pagina Facebook:

"Siamo sconcertati e preoccupati per la notizia della chiusura dei viadotti Pecetti e Fado sulla A26. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto ed è sacrosanto che si facciano tutte le verifiche del caso, ma Genova, la Regione e i nostri porti saranno paralizzati. Per questo ci siamo subito riuniti con il sindaco Bucci e il presidente del porto Signorini e fra poco andremo dal Prefetto per capire come il Governo intende gestire l'emergenza".