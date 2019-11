Crollo del viadotto lungo l'autostrada A6 Torino-Savona. Come riporta questa mattina l'Ansa, per la frana che ha travolto il ponte della Madonna del Monte a Savona, è arrivato il professor Nicola Casagli, geologo e presidente dell'International Consortium on Landslides.

Si tratta di un consorzio mondiale (l'International Consortium on Landslides) che si occupa di promuovere la ricerca, la valutazione e la mitigazione dei rischi legati ai movimenti franosi.