Finale, masso crollato sull'Aurelia: istituito il senso di marcia unico alternato

Continuano gli smottamenti dovuti al maltempo sul territorio savonese. Nella giornata di oggi è toccato ancora al finalese, con un masso che si è staccato dalla parete che costeggia l'Aurelia poco prima della galleria della Caprazoppa in direzione Borgio Verezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i tecnici di Anas per verificare la stabilità del versante e procedere alla messa in sicurezza, ed gli uomini della Polizia municipale per regolare la viabilità.

Al momento è stato istituito il senso unico di marcia.