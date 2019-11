Provinciale del Cadibona: domani nella prima mattina la riapertura con senso unico alternato

Si intravede uno spiraglio nella viabilità che collega la costa all'entroterra della Val Bormida, ad annunciarlo è Palazzo Nervi in un comunicato stampa nel primo pomeriggio di oggi:

"Dopo l'ultimo sopralluogo, avvenuto nel primo pomeriggio, la Provincia di Savona avvisa che la strada provinciale 29 Colle di Cadibona sarà riaperta a senso unico alternato con semaforo a partire da domani mattina martedì 26 novembre". L'apertura dovrebbe avvenire dunque nella primissima mattinata di domani, intorno alle 6.

Sul posto anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha annunciato per la mattinata di domani un nuovo punto della situazione insieme ad Anas, Provincia di Savona e concessionario autostradale per comprendere quando potrà riaprire un tronco di autostrada rimasto illeso e su tutte le altre provinciali rimaste da sistemare.

"Vedremo di fare tutto nel più breve tempo possibile, perchè ridare viabilità a questo pezzo di Liguria è fondamentale per tutti i cittadini che ci vivono, per il porto di Savona e per il Piemonte. Dopodichè - ribadisce Toti - è necessario mettere in campo un grande piano per le infrastrutture e la sicurezza del territorio per prevenire anzichè rincorrere le emergenze".