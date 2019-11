Savona: domani, 26 novembre, l'ultimo saluto a Fabio Vacca

L'incidente è avvenuto in località Maschio. L'auto sulla quale viaggiava il 31enne savonese, una Fiat 600 di colore giallo, si è scontrata frontalmente contro un fuoristrada Nissan Terrano. L'impatto è stato violentissimo: per il giovane non c'è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento dei militi dell'emergenza sanitaria.