Savona: tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga. Arrestata coppia ecuadoriana

Nella decorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Savona hanno arrestato M.C.J.M. 42enne e J.A.J.S. 40enne, entrambi ecuadoriani per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga ai fini spaccio.

La pattuglia della Sezione Radiomobile è stata inviata in via Marenco a seguito di numerose lamentele derivanti da probabili dissidi. Giunti sul posto, i militari hanno cercato di riportare alla calma le parti. Nella circostanza delle procedure di identificazione, i due cittadini di origine straniera hanno opposto una strenua resistenza. La donna ha strappato i documenti di mano al capo equipaggio, asportandogli inoltre, il cellulare dalla tasca dell’uniforme. Mentre l'uomo ha assalito alle spalle l’altro carabiniere.

I due sono stati immediatamente immobilizzati ed arrestati. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto: 10 grammi di hashish; 4 grammi di eroina in cristalli; un coltello sporco di sostanza stupefacente; un bilancino di precisione di colore grigio; denaro contante in banconote da 10.00 euro e una da 50,00 euro per un totale di 160 euro verosimilmente profitto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato.

La coppia, al termine delle formalità di rito, è trattenuta presso le celle di sicurezza del Comando Stazione di Savona a disposizione dell’A.G. in attesa del rito “per direttissima” che si terrà nella mattinata di domani.