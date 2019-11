Tovo, si lavora per ridurre i disagi del maltempo

"Acquedotto: la manovra di sostegno ha funzionato e tutto il paese è alimentato da sorgente Isorella - spiega Barlocco con un post su Facebook - Il minore afflusso di acqua può creare carenze o assenze di acqua nelle zone alte negli orari di maggior utilizzo per questo si suggerisce di conservare un po' di scorta per uso domestico. I tecnici di Ponente Acque sono ancora al lavoro per le manovre di riequilibrio idrico. Confermo che le operazioni di ricerca e riparazione del danno potranno iniziare quando il livello del torrente sarà calato".

"La foto del post è Via Folchi dove ci sono alcune famiglie e abitazioni isolate e altre a possibile rischio - prosegue il vicesindaco tovese - Ricordo a tutti che le segnalazioni di danni o di situazioni critiche vanno fatte agli uffici comunali di persona, al telefono, via mail o per iscritto. Ossia scriverlo su Facebook è sicuramente utile ma non sufficiente".