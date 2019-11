Varazze, il giorno dopo la situazione delle strade: circa 40 gli sfollati

Già nella serata di ieri il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano ha fatto il punto della situazione sulla chiusura e conseguente riapertura delle strade e le famiglie evacuate nelle frazioni.

E' stata riaperta la viabilità sulla SP 57 di Casanova con il presidio notturno della protezione civile e illuminazione della frana, sulla SP 542 per Alpicella ed in Via Belvedere (nella strada che porta dall'Alpicella alle Faje erano presenti tre movimenti franosi). Le autobotti fino alle 22.00 di ieri sono intervenute per fornire l'acqua e Casanova e ad Alpicella e da questa mattina dovrebbe essere ripristinata la rete idrica.

"Rimane aperto il Centro di Raccolta al Palazzetto dello Sport per comunicare il nome dell'hotel che ospiterà gli sfollati, che al momento attuale sono 40" spiega il sindaco su Facebook.

Ecco l'elenco delle strade chiuse:

Via Fossello solo pedonale dall'incrocio con via Quinno - ammessa viabilità carrabile solo per i mezzi di soccorso; Via Nuova Casanova all'altezza della frana, aperta al traffico con presidio diurno in allerta e presidio notturno; via Campomarzio viabilità interdetta causa frana in atto a circa 300 metri dalla caserma dei Carabinieri forestali; Via san Giacomo, località Beffadosso, viabilità interrotta per frana in atto; Via Deserto, viabilità interrotta sulla direttrice Varazze - deserto - sciarborasca; Viabilità interrotta ma in corso di evoluzione sulla direttrice Varazze- Deserto; Via Pratorotondo, località Faje, viabilità interrotta nelle adiacenze dell azienda agrituristica la Tana degli Orsi; Via Crovo; Via Campolungo - viabilità interrotta con conseguente irraggiungibilità del comune di Stella; Via Belvedere - viabilità interrotta nella direttrice Alpicella Faje / Faje Alpicella in corso di evoluzione per interventi di ripristino; Via monte Beigua viabilità interrotta nella località Ferraie per movimento franoso in atto; Via Oltreacqua - viabilità interrotta; Via Costa, frazione Casanova, viabilità interrotta nella direttrice centro Casanova/ Via Beato Giacomo; Via Cravassa, località Pero, interrotta in prossimità dei guadi; Via del Leudo, viabilità interrotta.