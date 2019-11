Arrotondare lo stipendio grazie al web: ecco qualche spunto!

Questi ultimi anni di crisi ci hanno fatto male: molte attività hanno chiuso, molte persone hanno perso il lavoro che avevano o, semplicemente, gli affari stentano a riprendere il volo. Come comportarsi, quali vie ci possono essere per cambiare vita o, perché no?, arrotondare un poco il nostro stipendio? Le possibilità ci sono e il web potrebbe rivelarsi un alleato fondamentale per aiutarci in questa nuova avventura. Avete mai pensato, per esempio, di avviare un'attività che abbia come base internet? Nelle prossime righe vedremo come districarsi tra le idee, quali sono alcuni servizi che possiamo utilizzare e molto altro.



UN NEGOZIO SU ETSY: DI COSA SI TRATTA?

Se avete sempre avuto un qualche tipo di estro, se siete delle persone che amano creare oggetti, di qualsiasi tipo essi siano, e pensate che possano piacere a qualcuno, perché non provate Etsy? Si tratta di una vetrina online collegata al vostro account dentro la quale le vostre creazioni potranno essere viste e acquistate da ogni parte del mondo. Un bel vantaggio rispetto a un piccolo negozio di paese, parrebbe. Quindi, cosa aspettare? Potreste essere creatori di gioielli, oppure di poster da parete, potreste dipingere piccoli quadri oppure creare qualcosa che ancora non ha un nome, ma chissà che un domani non possa averlo ed essere sulla bocca di un mucchio di persone. Potrete aprire gratuitamente il vostro negozio, vendere anche pochi pezzi e vedere come va. Forse troverete davvero una strada che si adatti perfettamente alle vostre scarpe!



VITA DA YOUTUBER

Ormai sono moltissime le persone che hanno creato un canale Youtube dal nulla e che guadagnano grazie a questo strumento molti soldi, grazie alla pubblicità che vi viene trasmessa. Le possibilità di un canale sono infinite, a seconda della vostra passione: siete appassionati di cucina e pensate di creare ricette deliziose? Aprite un canale e fatevi seguire. Siete esperti di prodotti per capelli? Di riparazioni meccaniche? Di birre? Oppure sapete tutto di pipe, o chissà quali altre passioni potreste coltivare: bene, ognuna di queste potrebbe fruttarvi, magari non oro, ma qualcosa. Perché non provare a lanciarsi sul mercato con un piccolo canale? Inizialmente non avrete milioni di visualizzazioni, ma piano piano potreste crearvi una vera e propria nicchia di appassionati follower che non si lasceranno scappare nemmeno il vostro più piccolo update.



Nelle righe precedenti vi abbiamo menzionato solo due tra le molteplici possibilità che il web ci offre, ma ce ne sono diverse altre, come il dropshipping, ad esempio.

Se il vostro desiderio è quello di arrotondare con qualche entrata extra, oppure davvero vorreste dare un bel taglio alla vostra vita e ricominciare da zero, provate a buttarvi sulle potenzialità che ci offre il web: magari tutto finirà in una bolla di sapone, ma di sicuro potrete dire di averci provato e chissà, magari durante il vostro percorso in questo mondo vi divertirete un sacco o conoscerete gente che diventerà per voi importante nei quattro angoli del mondo.

Ciò che conta è avere un po' di spirito di intraprendenza e dedicare a questa attività il giusto tempo!