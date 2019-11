Savona, il Centro Polifuzionale "Le Officine" si prepara al Natale: sarà un dicembre ricco di eventi

Il mese di dicembre sarà ricco di iniziative per grandi e piccini, in attesa dell’arrivo del Natale.

Domenica 1 dicembre a partire dalle ore 15.30, XMAS Parade con ospite d’onore Babbo Natale: merenda da McDonald’s e per la cena da Old Wild West che vi aspetterà per consegnare la letterina.

E non dimentichiamoci che la giornata sarà allietata dalla Grande Parata di Natale con le migliori musiche natalizie, a cura della Banda Sant’Ambrogio di Savona.

Si prosegue domenica 15 Dicembre alle ore 15.30 in Piazza Marco Biagi con la distribuzione gratuita di Vin Brûlé e Panettone (fino ad esaurimento scorte).

Nella stessa giornata lo staff presso McDonald’s organizzerà per tutti i bambini il Laboratorio Creativo Natalizio.

E non lasciatevi scappare l’arrivo di Babbo Natale “Ho, Ho, Hooo”: porta la tua letterina e scatta una foto in sua compagnia da Bricocenter Savona.

E per finire, vi aspettiamo domenica 22 Dicembre dalle ore 15.30 : XMAS Village con Babbo Natale in concerto in Piazza Marco Biagi.

A partire dal 1 dicembre a disposizione nei fine settimana lo stand presso il villaggio di Natale fronte Bricocenter Savona per confezionare i tuoi regali di Natale.

Ogni offerta sarà destinata all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS c/o Istituto G. Gaslini di Genova.

Il Centro Polifuzionale “Le Officine” coglie l’occasione per augurare Buon Natale a tutti.