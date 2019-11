La proposta del sindaco di Cosseria: "Dotare le strade della Val Bormida di pannelli informativi"

"Iniziamo a dotare di ulteriori strumenti tecnologico informativi la nostra Valle: vedere le forze dell'ordine stare sotto la pioggia ad un bivio a Millesimo per dirottare gli automobilisti che devono andare in riviera è desolante" commenta in una nota il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro .

"In Val Bormida sulle arterie principali vanno installati pannelli digitali che diano informazioni in tempo reale su quali strade si possano percorrere e quali sono chiuse. Smart city in Val Bormida non è ufo, è adeguarsi agli standard internazionali. Lo riproporrò alla prima Assemblea dei sindaci e presso il Prefetto" conclude il primo cittadino Molinaro .