Domenica 1 dicembre concerto dell’ensemble femminile Cleantha alla Pinacoteca Civica di Savona

Domenica 1 dicembre, alle ore 11, la Pinacoteca Civica di Savona ospiterà l'ensemble femminile Cleantha - formato da Paola Cialdella, Vera Marenco, Elisa Franzetti e Giulia Beatini, che riproporrà, a distanza di un anno dalla "prima" a Genova, "Love Fail o L'Amore Perduto", capolavoro di David Lang, uno dei compositori americani più stimati ed esibiti di oggi.

In "Love Fail" la meditazione sull'eternità dell'amore, condotta da Lang in uno stile compositivo morbidamente ipnotico e rarefatto, si svolge sulle arcaiche suggestioni testuali e melodiche della letteratura medievale, con testi da Tristano e Isotta di Béroul a liriche trobadoriche, incorniciate dalla poesia contemporanea di Lydia Davis. Il lavoro è stato commissionato dal Next Wave Festival della Brooklyn Academy of Music nel 2012, dal Festival Internazionale delle Arti e Idee, dal John F. Kennedy Center Abe Fortas Memorial Fund, dal Centro per l'arte dello spettacolo alla UCLA, dalla Wake Forest University / Secrest Artists Series e Hancher Performances presso l'Università dello Iowa. L'ingresso al concerto sarà gratuito.