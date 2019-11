Il 29 novembre l'inaugurazione della mostra "Acqua. Omaggio a Leonardo" a Valleggia di Quiliano

"Il desiderio di partecipare alla globale commemorazione del genio di Leonardo che sta avvenendo con Eventi, Convegni e Mostre in tutto il mondo, ci ha spinto mesi fa a provare umilmente a fare qualcosa anche sul nostro territorio, in sinergia con l'Associazione R. Aiolfi di Savona e il Polo fotografico di Genova del prof. Giancarlo Pinto.

L’argomento che abbiamo scelto di comune accordo è stato l’acqua, ispirandoci al bellissimo testo di Leonardo “Del moto e misura dell’acqua” ed. Zanichelli, che è stato poi raccolto come fonte d’ispirazione per tante opere presenti in mostra.