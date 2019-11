Gruppo FS Italiane: scarpe rosse in ufficio per la giornata contro la violenza sulle donne

I lavoratori del Gruppo FS Italiane uniti contro la violenza sulle donne.

Le dipendenti di tutte le Società del Gruppo FS Italiane hanno aderito in tutta Italia all’iniziativa Scarpe Rosse portando sul posto di lavoro un paio di calzature rosse dove le hanno fotografate singolarmente o in gruppo e condividendo poi gli scatti. Le scarpe, che rappresentano le vittime delle violenze, sono un modo per ricordarle e per ricordare a tutti che non si può restare indifferenti a questo tema.

Un treno speciale in Sicilia, organizzato dalla Regione Siciliana e intitolato Tu non sei sola, con partenza da Catania e arrivo a Palermo, dove 50 studenti catanesi e palermitani hanno improvvisato un flash mob, hanno piantato un ulivo in stazione e hanno scoperto una targa a ricordo delle vittime di violenza. A Reggio Calabria San Gregorio, per sensibilizzare le persone, i viaggiatori e i cittadini, le lavoratrici del Comitato pari opportunità del Gruppo FS Italiane hanno incontrato le rappresentanti dell’associazione Il cuore di Medea che regolarmente accoglie donne vittime di violenza in appositi locali della stazione. A Bolzano e a Genova è stata allestita una mostra fotografica sul tema. Questa mattina anche nella stazione di Ravenna è stato improvvisato un flash mob.

Sono queste alcune delle iniziative con cui il Gruppo FS sostiene la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La ricorrenza rappresenta il momento più importante dell’anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema che riguarda tutti i Paesi del mondo.

Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha incontrato oggi una delle autrici degli scatti in rappresentanza delle tante donne che hanno aderito con entusiasmo.

“L’impegno del Gruppo FS nel contrasto contro gli atti di violenza sulle donne è costante” ha ricordato Gianfranco Battisti. “Il nostro Gruppo tutela le persone da atti di violenza e combatte qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Crediamo fortemente nei valori dell’inclusività e diversità con l’obiettivo di valorizzare i talenti professionali e attuando best practice nei processi industriali”.

La violenza fisica, psicologica, verbale o sessuale, è un fenomeno che tutti i dipendenti del Gruppo, ad ogni livello di responsabilità lavorativa, combattono da sempre perché ogni donna ha il diritto di vivere in totale libertà e di essere rispettata come essere umano.

Il Comitato per le Pari Opportunità del Gruppo FS Italiane collabora con le esperte dell’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - Onlus, nata nel 1988 a difesa di donne che subiscono violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. Servizi di ascolto e accoglienza, consulenza legale e psicologica, sostegno alla genitorialità, sportelli antistalking sempre attivi sono solo alcune delle attività che Telefono Rosa porta avanti. FS Italiane sostiene Valore D, l’associazione di grandi imprese creata per sostenere la leadership femminile al fine di valorizzare le donne nella loro crescita professionale.

L’impegno del Gruppo FS Italiane nel promuovere l’inclusività e la diversità è riconosciuto anche dalla Commissaria Europea ai Trasporti Violeta Bulc che ha nominato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, “Ambasciatore Europeo per la diversità” nell'ambito di Women in Transport – EU Platform for Change. La piattaforma, di cui il Gruppo fa parte, ha come obiettivo equilibrare il settore dei trasporti dal punto di vista di genere e favorire l'occupazione femminile, che a livello europeo raggiunge solo il 22% in questo settore.