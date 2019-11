Il Siap: "Più risorse per gestire l'innovativo ma delicato Codice Rosso"

"In questi ultimi anni finalmente è aumentata la sensibilità politico istituzionale su uno dei fenomeni più vergognosi che infangano la nostra società: ma non basta", scrive in una nota stampa il segretario genovese del Siap, Roberto Traverso.

"Il Codice Rosso introdotto da poco è un nuovo valido strumento a disposizione dell’autorità e polizia giudiziaria ma a Genova e in Liguria la Polizia di Stato si è trovata ad affrontare il nuovo protocollo operativo che impone tempi tecnici ristretti, con le gravi carenze di personale già preesistenti - aggiunge Traverso -. Squadra Mobile, Commissariati, Anticrimine, Squadre di Polizia Giudiziaria (anche delle Specialità e Specializzazioni) devono essere adeguatamente rafforzati per evitare che gli uffici non riescano più a gestire la mole complessiva dei carichi di lavoro che gravano sugli stessi. L’encomiabile impegno e lo sforzo messo in atto dalle operatrici e operatori, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, non può sopperire alle carenze di organico di uffici che sono costretti a garantire una serie di servizi di polizia che vanno dall’ordine pubblico, all’attività investigativa al controllo del territorio, ricezione denunce, al rilascio di passaporti, permessi di soggiorno, porto d’armi ect. Per affrontare argomenti delicati come il Codice Rosso con organici numericamente non adeguati, occorre il massimo sforzo di tutte le forze dell’ordine a disposizione sul territorio implementando e rafforzando un coordinamento reale e concreto in particolare con l’Arma dei Carabinieri che pur essendo presente sul territorio con competenze specifiche, soffre silentemente di gravi vuoti di organico che indirettamente si ripercuotono sui presidi di prossimità della Polizia di Stato, per esempio i Commissariati. Bisogna anche sottolineare che la carenza di organici interessa pesantemente anche le Procure della Repubblica liguri, vista l’oggettivo mancato rafforzamento di Sostituti specializzati sull’argomento fasce deboli".