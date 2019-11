Savona, Coop Liguria propone l’incontro ‘Un mare di plastica’ per un uso responsabile di materiali e imballaggi

In occasione della Settimana Europea di riduzione dei rifiuti, Coop Liguria ha inserito nel programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’, l’incontro pubblico ‘Un mare di plastica’, volto ad approfondire le principali cause della dispersione delle plastiche in mare e gli effetti che esse producono sugli ecosistemi, sulla biodiversità marina e sull’uomo, per riflettere insieme su come modificare le nostre abitudini quotidiane, adottando comportamenti più virtuosi.

L’incontro si svolgerà mercoledì 27 novembre, alle ore 16, presso la Sala Punto d’incontro Coop del Centro Commerciale Il Gabbiano (ingresso da Via Baracca, 4° piano) e sarà curato dalle biologhe marine Giulia Calogero di Associazione Menkab e Nadia Repetto, membro della direzione nazionale di Slow Food Italia.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti e si concluderà con un brindisi augurale.

Nell’occasione Coop Liguria illustrerà le sue tante azioni di tutela ambientale:

· adozione di tecnologie di ultima generazione per minimizzare i consumi e ottimizzare le prestazioni ambientali dei punti vendita;

· gestione responsabile dei rifiuti e contrasto agli sprechi, donando al volontariato i prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo;

· vendita di prodotti sfusi, come i detersivi ecologici Coop Vivi Verde;

· ricerca continua di soluzioni volte a rendere gli imballaggi più sostenibili (entro il 2022 tutte le confezioni dei prodotti Coop saranno riciclabili, riutilizzabili o biodegradabili);

· sensibilizzazione di Soci e clienti ad adottare comportamenti responsabili (ad esempio preferire l’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia);

· offerta didattica mirata per le scuole con percorsi gratuiti sull’educazione ambientale.