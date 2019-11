Riceviamo in Redazione e pubblichiamo questa comunicazione con foto allegate:

"Mi permetto di segnalare dello stato del cavalcavia ferroviario situato in via lungo sciusa a Finale Ligure Pia.

È evidente il peggioramento e la mia e non solo mia perplessità e preoccupazione. Pertanto spero di fare cosa utile per la comunità e per chi di dovere, affinché si intervenga con urgenza se non già a conoscenza dello stato delle cose. Cordialità e ringrazio".