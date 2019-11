“Albenga si illumina di immenso”: le illuminazioni natalizie diventano una vera e propria attrazione

Work in Progress per “Albenga si illumina di immenso”.

A dare il “titolo” al ricco calendario di eventi natalizi le illuminazioni che quest’anno, per la prima volta, diventano una vera e propria attrazione attraverso un gioco di proiezioni che il Comune di Albenga realizzerà, a partire dal prossimo 8 dicembre, su alcuni edifici simbolo nel Centro Storico.

Nei giorni scorsi sono stati installati, infatti, i blocchi di cemento che sorreggono i pali ai quali sono affissi luci, proiettori e archiled e che presto verranno decorati ed abbelliti diventando essi stessi “decorazione”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Vorrei rassicurare chi si è preoccupato nel vedere questi blocchi voluminosi e attualmente al grezzo, che presto verranno decorati ed abbelliti. Tali elementi sono parte integrante e indispensabili per poter realizzare le proiezioni artistiche che dureranno un mese cambiando letteralmente il volto di alcuni dei nostri monumenti ed edifici simbolo. Siamo certi che questa iniziativa sarà in grado di richiamare curiosi, appassionati e turisti e renderà il nostro straordinario Centro Storico ancora più “magico” in questo periodo natalizio. Si ricorda che il Comune di Albenga sta procedendo alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dell’evento “Proiezioni architetturali nel centro storico”.

Afferma Marta Gaia delegata al Centro Storico, eventi e superamento delle barriere architettoniche: “Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che specifichiamo essere momentaneo. I blocchi sono stati posizionati in posizioni ben specifiche al fine di rendere possibile l’evento proiezioni architetturali che auspichiamo possano attirare molti visitatori andando così ad incrementare il flusso turistico e favorire le attività commerciali sul territorio e farà sì che ancor di più tutti, adulti e bambini, alzino gli occhi al cielo per ammirare i nostri monumenti ed edifici storici”.

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono enti pubblici o privati, imprese e altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Per tutte le informazioni a tal proposito è possibile visitare il sito istituzionale del comune di Albenga (in particolare al seguente link: http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13033 ).

Le offerte potranno essere presentate fino a domani, mercoledì 27 novembre.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 216 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.