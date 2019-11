A Cairo Montenotte si pattina sul ghiaccio in piazza della Vittoria

E' stata montata nella giornata di ieri la pista da pattinaggio su ghiaccio in piazza della Vittoria. Si tratta di una delle tante novità in programma per celebrare le festività di Natale sul territorio comunale di Cairo Montenotte.

L'iniziativa è promossa dal CIV Consorzio "Il Campanile" in collaborazione con l'amministrazione comunale cairese e Pro Loco. L'inaugurazione è prevista per sabato 30 novembre alle ore 15 con l'esibizione delle ballerine dell'ASD Atmosfera Danza. Al taglio del nastro prenderanno parte il sindaco Paolo Lambertini, il presidente del Consorzio "Il Campanile" Roberto Pennino e la mascotte Rudolph.

La pista resterà aperta al pubblico fino a domenica 12 gennaio 2020 con i seguenti orari: apertura da lunedì a giovedì dalle ore 15 alle 20. Venerdì, sabato, domenica e festività natalizie dalle ore 10.30 alle 22. Un'occasione unica per pattinare al chiaro di luna. Nella zona antistante la pista di pattinaggio, verranno organizzate giornate dedicate con intrattenimento, animazione, giochi e merende.

Sempre sabato 30 novembre, si terrà l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione della cassetta delle letterine e dell'albero dei desideri in piazza Stallani.