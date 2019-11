Celle, presidio notturno della protezione civile sulla crepa stradale dei Brasi

Il Centro Operativo Comunale di Celle dopo aver optato per la classica chiusura delle scuole vista l'emanazione dell'allerta arancione ha deciso di far effettuare un presidio alla protezione civile sulla crepa stradale presente in località Brasi.

La frana, presente sulla strada provinciale 22, attualmente chiusa al traffico, continua a preoccupare e sta peggiorando di giorno in giorno. Anche oggi infatti ha continuato a scendere incessantemente, portando gli abitanti della zona a rimanere in continua apprensione con la paura che la strada possa crollare da un momento all'altro.