Maltempo, gli Albergatori lanciano un messaggio: "Ci risolleveremo, non si dica che la Liguria è a pezzi"

“La Liguria ha qualche difficoltà, ma ci sapremo risollevare e saremo pronti per Natale a ospitarli come sempre abbiamo fatto nel migliore delle nostre possibilità”.

Questo il concetto che hanno messo in campo l'Unione Provinciale Albergatori savonesi e Federalberghi riuniti unitariamente questa mattina per lanciare un messaggio, uno sprono a non abbassare la testa, dopo il terribile weekend di allerta rossa che ha provocato una miriade di danni su tutta la provincia di Savona.

“Viviamo in un gap di infrastrutturazione intollerabile, abbiamo un’infrastruttura di accessibilità vetusta che va in crisi tutte le volte che succede qualcosa che va al di fuori dell’ordinarietà” spiega Angelo Berlangieri, presidente Upa Savona.

“Non vogliamo che accada, tutte le forze istituzionali, che ringraziamo, superate l’emergenze nel e tempo possibile, decidano una volta per tutte gli interventi che servono per uscire fuori da questa situazione di difficoltà, facendo in modo che non si scornino tra di loro andando a caccia di voti da tutte le parti. Ma devono fare qualcosa che travalichi l’amministrazione e si faccia per il territorio. Le imprese rischiano infatti di non poter lavorare” continua Berlangieri.

"Dobbiamo remare tutti insieme per risollevarci e superare questi momenti, fornendo informazioni che non siano tragiche, non vorremmo che si parlasse di Liguria irraggiungibile, che cade a pezzi". spiega Andrea Valle, presidente Federalberghi Savona.