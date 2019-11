Stella, il punto del sindaco Lombardi: riaperta Gameragna, unica strada per San Martino

Il sindaco di Stella Marina Lombardi ieri dopo una giornata di sopralluoghi e verifiche sul territorio ha fornito tutti le informazioni utili ai suoi cittadini sull'attuale situazione comunale.

È stato infatti aperto il varco sulla strada comunale Campetien: "Vi chiedo di mettervi in strada solo se strettamente necessario, percorrere il tratto moderando la velocità i limiti di portata sono 5T e larghezza mezzo 2,7 metri. La strada è da ritenere varco per liberare S. Martino dall'isolamento, il collegamento è per Gameragna e direzione Celle" spiega il sindaco.

"Si avvisa che il tratto è costantemente monitorato e che in caso di cedimento della strada, movimento fronte franoso o di allerta meteo verrà immediatamente chiusa al passaggio e utilizzabile solo da mezzi di soccorso" continua.

La Croce Rossa di Stella ha attivato il servizio "pronto farmaco e pronto spesa".Nel caso si dovesse verificare la necessità di interrompere la viabilità Campetien, i militi organizzeranno servizi navetta o/e assistenza alla popolazione.

L'acquedotto ha informato che alcune frane rendono complessi gli interventi di ripristino della rete idrica, IRETI e mantiene così attivo il servizio autobotte su S. Giovanni e Contrada anche domani a partire dalle ore 9.30.

"Domani si insedierà l'UCL (unità comando locale) dei VVFF che sarà a disposizione degli uffici comunali e della popolazione tutta, affronterò domani maggiori informazioni a riguardo. Sulla strada del Mezzano, alcune squadre di intervento sono ancora al lavoro per ripristinare al più presto la viabilità su quel tratto".

"Non ci sono strade che non sono state coinvolte, dalle provinciali alle comunali. Arrivare a conteggiare una cifra di ripristino in termini economici ci spaventa parecchio" specifica il sindaco.

"A tutti voi un sentito ringraziamento per la disponibilità, la comprensione, e la preziosa generosità che avete dimostrato in queste ultime tragiche ore" conclude la prima cittadina.