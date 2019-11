Tovo, firmata l'ordinanza per avviare la realizzazione di una condotta dell'acquedotto provvisoria

"Acquedotto: firmata l'ordinanza per avviare la realizzazione di una condotta provvisoria fra Pietra e Tovo per l'allaccio di sostegno con pompaggio in rete - ha spiegato Barlocco con un posto su Facebook - oggi i tecnici di Servizi Ambientali faranno un secondo tentativo per accedere alla condotta danneggiata e individuare la natura del danno. Tre cisterne di emergenza sono state posate dalla Protezione Civile Comunale e siamo in attesa di riscontro dalla Prefettura per possibilità serbatoio aggiuntivo. Cosa altro possiamo fare? Tutti noi nelle case in basso cerchiamo di consumare di meno e limitare gli usi. Il manifesto che viene affisso stamattina è un invito ad essere solidali in modo concreto nella stessa comunità".