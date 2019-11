UniCredit a sostegno del territorio di Savona colpito dal maltempo

In seguito al persistere delle avverse condizioni metereologiche che nei giorni scorsi hanno colpito la zona di Savona e provincia, UniCredit ha deciso di applicare il recente Pacchetto Calamità “Maltempo Novembre 2019” anche a questo territorio.

Sul fronte delle imprese il Pacchetto comprende la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui (ipotecari e chirografari), senza calcolo degli ulteriori interessi riferiti ai mesi di sospensione delle rate. Le aziende potranno presentare la richiesta entro il 31 dicembre 2019. Per lo stesso periodo, alle imprese verrà concesso anche nuovo credito attraverso i prodotti standard della Banca.

Ai cittadini di questi territori UniCredit offre la sospensione del pagamento delle rate di mutui ipotecari per 12 mesi. La sospensione sarà attivata su richiesta del cliente per l’intera rata (senza calcolo degli ulteriori interessi riferiti ai mesi di sospensione delle rate).La Banca mette, inoltre, a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato. Entrambe le agevolazioni devono essere richieste da entro il 31 dicembre 2019.

Tutte le agenzie UniCredit del territorio sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per ulteriori informazioni.