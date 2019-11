Vertenza Bombardier, incontro al MISE interlocutorio per Fiom CGIL: "Bene nuovo carico di lavoro, ma servono passaggi formali"

"Ancora un incontro interlocutorio". Definisce così l'incontro tenutosi questa mattina al MISE sulla vertenza Bombardier la FIOM CGIL di Savona.

Spiega il sindacato: "Mancano risposte sull'accordo di partnership per la gestione della funzione operations su cui il Gruppo è ormai impegnato da mesi. Come già da tempo denunciamo, siamo entrati in una fase di pesante scarico delle attività produttive con particolare difficoltà nel primo trimestre 2020".

Alcuni passi avanti si sono fatti però, ma non a sufficienza: "Se è apprezzabile il fatto che Bombardier sia impegnata a portare ulteriore carico di lavoro oltre alla produzione di 19 nuove locomotive DC3 (di cui 10 trasferiti dal sito tedesco di Kassel), verificando anche possibili attività di grande manutenzione (opportunità già da noi posta al tavolo ministeriale oltre 3 anni fa), così come è importante l'aver escluso altri esuberi nonché per ora l'ulteriore ricorso ad ammortizzatori sociali, non possiamo però continuare ad aspettare la definizione della vertenza senza che siano formalizzati al tavolo gli avanzamenti nelle trattative".

Il richiamo è dunque ad un impegno più netto della politica: "Ribadiamo come il ruolo della politica debba essere più coraggioso: non ci serve un semplice osservatore degli avvenimenti bensì, un soggetto in grado di incidere esercitando qualcosa di più di una semplice 'moral suasion' sui processi decisionali. Questo perché che la stragrande maggioranza delle commesse del settore ferroviario ha come committente aziende del gruppo Ferrovie che investono soldi pubblici per il miglioramento del trasporto merci e passeggeri su ferro (esigenza fondamentale visto ciò che sta accadendo alla rete autostradale italiana)".

Continua FIOM: "Ricordiamo inoltre come tutte le Istituzioni territoriali e tutte le forze politiche abbiano promesso di impegnarsi per il positivo esito di questa vertenza e che, mai come in questo momento di estrema difficoltà per il nostro territorio, i lavoratori che nel savonese necessitino di risposte".

Conclude il sindacato dei metalmeccanici: "Ringraziamo quegli amministratori locali ed i parlamentari del territorio presenti oggi al MISE. A tutti chiediamo un ulteriore sforzo perché si definisca finalmente il rilancio del sito produttivo. Domani nelle assemblee dei lavoratori decideremo quali azioni mettere in campo per mantenere alta l'attenzione su una vertenza aperta ormai da oltre 7 anni e che deve essere risolta se non si vuole condannare definitivamente il savonese, che ricordiamo è stato decretato area di crisi industriale complessa, sia dal punto di vista occupazionale che da quello produttivo"