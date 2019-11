Auto abbandonate nel park di una banca ad Albenga: "Degrado, sembrano due catorci bellici"

Sono arrivate in questi giorni alla nostra redazione alcune lamentele di cittadini albenganesi che segnalano la presenza di due veicoli, apparentemente in stato di abbandono e in condizione di fatiscenza, nel parcheggio privato di una filiale di un importante gruppo bancario (che non nominiamo per rispetto della privacy). Questi due mezzi, danneggiati nella carrozzeria, giacciono inermi da circa un paio d’anni, forse anche di più.

Ci troviamo immediatamente alle spalle del centralissimo quartiere di Pontelungo. Scrive un Lettore: “La nostra zona, dopo alcuni anni ‘bui’, sta finalmente rialzando la testa ed è tornata a essere ‘pulita’ in tutti i sensi, sia nella cura di aiuole e marciapedi, sia nel contrasto a fenomeni di criminalità e spaccio. Quei due veicoli, che sembrano quelli che si vedono nei TG internazionali durante le riprese nelle zone di guerra, sono un oltraggio al pubblico decoro”.

Un altro Lettore pone invece l’accento sulla sicurezza: “Mi sembra che le due autovetture siano usate come magazzini. Una è piena di giornali e riviste, l’altra di materiale sintetico, forse copertoni e pneumatici. In entrambi i casi si tratta di prodotti infiammabili. E in caso di incendio, che ne sarebbe delle auto nelle vicinanze e dei palazzi circostanti? Non sappiamo neanche se questi due mezzi sono assicurati o meno, ma vista la situazione verrebbe da pensare di no”.

Da noi interrogata in merito la filiale del gruppo bancario prende le distanze, precisando che ovviamente le due autovetture non appartengono in alcun modo né alla banca, né ad alcun dipendente della stessa. Inoltre la filiale precisa che, prima di prendere qualsiasi provvedimento, sarebbe necessario venire a conoscenza dell’identità del proprietario dei mezzi per conoscerne le intenzioni, per evitare di provvedere unilateralmente con una rimozione che potrebbe, a sua volta, sfociare in denunce da parte della proprietà dei veicoli stessi.

Secondo la filiale bancaria, infine, dovrebbero essere gli albenganesi che protestano a segnalare la cosa alla Polizia Municipale per verificare se le due autovetture sono coperte da bollo, collaudo e assicurazione.

Abbiamo chiesto informazioni anche all’ufficio di Polizia Locale del Comune di Albenga. Ci è stato spiegato che, essendo un parcheggio privato, loro non possono assolutamente intervenire come invece farebbero su una strada pubblica, questo a prescindere che i veicoli siano dotati o meno di bollo, assicurazione, collaudo. Pertanto, secondo il Comando di Polizia Locale, possono intervenire soltanto o la banca, in qualità di proprietario degli spazi, o l’amministrazione del condominio in cui si trova la banca, nel caso in cui in riunione dei condomini emerga un problema di pubblico decoro. Anche in quel caso, però, la rimozione non può essere immediata e arbitraria: bisogna prima giungere a conoscenza dell’identità del proprietario delle auto e interrogarlo mediante raccomandata o PEC per sapere quali sono le sue intenzioni in merito ai veicoli, nel caso invitandolo a spostarli in un luogo più idoneo.