Cengio, frana in località Rocchetta: il comune chiede l'intervento di un geologo della Regione

Aggiornamenti sul movimento franoso in frazione Rocchetta, nel comune di Cengio.

Spiegano in una nota dalla giunta Dotta : "Dopo il colloquio intercorso nella giornata di ieri a Palazzo Nervi, sede della Provincia di Savona, con l’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione civile e Difesa del suolo della Regione Liguria, Dott. Giacomo Raul Giampedrone, nella giornata di oggi, martedì 26 novembre 2019, il sindaco Francesco Dotta si è prontamente attivato per inviare formale richiesta, urgente, per l’intervento di un geologo della Regione al fine di un’ulteriore e completa valutazione del movimento franoso in atto. Copia della lettera è stata consegnata personalmente al Dott. Giacomo Giampedrone dal Consigliere Regionale Paolo Ardenti, sollecitandone il carattere di estrema urgenza oltre che un pronto intervento".

"La richiesta, diretta a portare l’evento all’attenzione della Regione Liguria, è volta ad avere più valutazioni possibili sul movimento franoso in corso, al fine di adottare le opportune misure di sicurezza per salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Un primo rilievo, per cui siamo in attesa dei risultati, è già stato effettuato nella giornata di ieri ad opera di un geologo".

"Per opportuna conoscenza e divulgazione, riportiamo le foto scattate sul luogo oggetto del movimento franoso con lo scopo di evidenziare l’estrema complessità della situazione invitando nuovamente tutti i cittadini a prendere consapevolezza del reale pericolo e complessità della stessa - prosegue - Ricordiamo ancora una volta che la strada comunale che collega Cengio Bormida alla frazione Rocchetta resterà chiusa fino a nuova comunicazione e che ogni tipo di transito, sia veicolare che pedonale, è interdetto".