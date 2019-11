Crollo viadotto A6: un drone per monitorare la frana (FOTO e VIDEO)

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza nella zona del viadotto crollato lungo l'autostrada A6 Torino-Savona. Questa mattina, i vigili del fuoco hanno visionato mediante l'utilizzo di un drone il movimento franoso che ha travolto il ponte autostradale nella giornata di domenica.

Nel luogo del crollo intanto, il lavoro da parte delle ruspe per rimuovere le macerie continua senza sosta.

Sempre nella mattinata odierna, un camion impegnato in alcuni servizi sempre nella zona del viadotto crollato, si è cappottato per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi dell'emergenza sanitaria. Il conducente è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.