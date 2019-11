Trovato il guasto che ha provocato la mancata erogazione di acqua nel comune di Giusvalla. Lo comunica in una nota il sindaco Marco Perrone.

"Finalmente abbiamo trovata la rottura di un tubo dell'acqua, dovuta a smottamenti consistenti. Stiamo intervenendo in questo momento per cercare di ripristinare il danno, sperando sia la risoluzione definitiva - commenta il primo cittadino Perrone - In giornata vi informerò sull'andamento lavori e l'orario indicativo di erogazione acqua".