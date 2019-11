Il Comune di Quiliano rende noto a tutta la cittadinanza, ma in modo particolare ai cittadini di Roviasca, che via Cavassuti resterà chiusa dal bivio con via Cerri al bivio con via Vaccamorta a partire dalle ore 00.00 del 27 novembre.

Sul tratto si interverrà per la messa in sicurezza a seguito di un movimento franoso. La strada verrà riaperta solo al termine dei lavori.