Savona, deve scontare una pena di un anno: arrestato 52enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato questa notte G.S. 52enne italiano, già noto alle forze di polizia, colpito da un ordine di carcerazione.

I militari nell'ambito delle attività di prevenzione, hanno fermato in questo centro l’uomo. Ad esito dei controlli effettuati, il 52enne è risultato essere colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara per una violazione alle misure di prevenzione a cui era stato sottoposto in quella provincia, commessa nel 2018, quindi per lui sono scattate le manette.

Ora si trova rinchiuso nel carcere di Genova Marassi, dove dovrà scontare una condanna di anni 1 di carcere.