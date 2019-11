Savona, due francesi rubano all'interno del "Bricocenter" e si danno alla fuga: un arresto e una denuncia

E’ un cittadino francese la persona arrestata nella serata di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona per aver rubato dalla cassa dell’esercizio commerciale “Bricocenter” la somma di € 2.500,00 circa, insieme ad un connazionale datosi alla fuga e successivamente identificato e denunciato per lo stesso reato.

Pensavano fosse facile entrare nell'esercizio commerciale situato all'interno del Centro Commerciale “Le Officine”, asportare denaro dalla cassa e darsi alla fuga, ma così non è stato. La cassiera accortasi del furto ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. Nell'immediatezza, i carabinieri di Savona sono intervenuti riuscendo dopo un breve inseguimento a rintracciare e bloccare il cittadino francese di 25 anni, le iniziali M.L.G.H.E..

Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare l’autovettura in uso ai due ladri e ad identificare il complice. L’arrestato attualmente è rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di essere portato in Tribunale nella mattinata odierna per essere processato.