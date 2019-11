Savona, l'ultimo commosso saluto a Fabio Vacca

Parenti, amici, conoscenti, si sono stretti in tantissimi per porgere l'ultimo saluto nel cimitero di Zinola a Fabio Vacca, 31enne che ha perso la vita a seguito di un incidente sulla provinciale del Colle di Cadibona all'altezza della località Maschio.

L'incidente è avvenuto mercoledì scorso intorno alle ore 8, l'auto sulla quale viaggiava il giovane savonese, una Fiat 600 di colore giallo, si era scontrata frontalmente contro un fuoristrada Nissan Terrano. L'impatto era stato violentissimo. Per il giovane Vacca non c'è stato niente da fare, nonostante il pronto intervento dei militi dell'emergenza sanitaria.

Appassionato di fotografia e di motori, in passato aveva lavorato da Amer, negozio di ricambi per le moto a Savona di via Montenotte e attualmente lavorava da Bornino Demolizioni in zona Paip.

I genitori molto conosciuti e stimati a Carcare, sono titolari di una bottega artigianale di calzoleria.

Nel sacrario in molti, soprattutto i familiari, hanno ricordato il 31enne.