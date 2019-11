Stella, chiusa ai mezzi pesanti la 334: 50 camion fermi zona cartiera

Non trova pace il comune di Stella. A causa di un'ulteriore frana è stata interdetta al traffico ai mezzi pesanti la Ss 334 del Sassello (cosi come la Sp2) e al momento circa 50 camion sono fermi nella zona della cartiera.

"Vista l'emanazione dell'allerta arancione stiamo cercando di capire cosa fare per i varchi, valutiamo se chiudere anche l'unica strada per San Martino (riaperta ieri in località Carpetien). Nel caso stanno comunque lavorando sulla strada 542 San Martino-Varazze in località Briollo ma c'è ancora da lavorare in località Verne a monte", dichiara il sindaco Marina Lombardi

Sulla chiusura delle scuole invece verrà deciso qualcosa in serata. Permangono intanti problemi alle condutture idriche, in alcune zone non è ancora presente l'acqua.