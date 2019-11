Verezzi, riapre la strada in borgata Poggio. Ripristinato il collegamento con Finale

È stata riaperta nel tardo pomeriggio odierno via Barrili, la strada che collega Verezzi a Gorra (frazione di Finale Ligure), chiusa sabato scorso in seguito ad un importante smottamento che aveva invaso la sede stradale. Il transito è riaperto esclusivamente a veicoli e motocicli.

A rendere nuovamente percorribile la via (che complice la chiusura della via Aurelia tra Finale e Borgio assume un certo rilievo all'interno del traffico locale) è stata la collaborazione tra vigili del fuoco, polizia locale e volontari A.I.B. chiamati in causa per la messa in sicurezza della zona e per liberare la strada dai detriti della frana.