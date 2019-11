Festa dell'Albero a Spotorno: all’opera i "nativi ambientali" di tutte le scuole

Torna anche quest’anno, esattamente il 28 novembre, la Festa dell’Albero. Ogni anno – a fine novembre - celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Per allerte meteo e condizioni meteo avverse la festa dell’albero è stata collocata il giovedì 28 novembre.

Insieme ai giovani e giovanissimi delle nostre scuole del territorio mettiamo a dimora giovani alberi nella zona del Monticello, per fare più ancora più bello e verde il nostro parco: una occasione per fornire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro.

La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Nella prima edizione furono piantati migliaia di alberi nel Nebraska e in altri stati e nei decenni successivi la festa si è diffusa in numerosi altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento e, pur con periodi di maggiore o minore fortuna, viene tuttora celebrata e alla luce delle grandi questioni ambientali tende ad assumere significati sempre nuovi e rilevanti.

L’essenza della festa, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità. Si rinnova quindi l'invito a mettere a dimora nuovi alberi: un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, ma anche per compensare la perdita di tanti alberi a causa degli incendi, coinvolgendo bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, nonni, volontari e amministratori.

“Il Comune di Spotorno – afferma Gian Luca Giudice con delega all'Educazione Ambientale -, in collaborazione con Fondazione CIMA, invita gli alunni di tutte le scuole del territorio di Spotorno – Istituto Comprensivo, Micronido Gli Orsetti e Istituto Garrone – al rinnovo della buona pratica di piantare gli alberi. L'iniziativa - aperta a tutti i cittadini - avrà luogo presso il Parco Monticello di Spotorno il 21 novembre a partire dalle ore 10.00 con la presenza e collaborazione dell’Associazione AIB, del Centro Ricreativo Spotornese e con tutti i volontari che desiderano partecipare. Fondazione CIMA, oltre alla fornitura degli alberi, si occuperà del supporto didattico alla festa dell’albero. Quest’anno verrà messo a dimora un albero per ogni plesso scolastico: micronido gli Orsetti, sezione primavera, scuola dell’Infanzia Berninzoni, asilo Garrone, scuola primaria Pertini e scuola secondaria Giovanni XXIII. Saranno piantumati quindi due ginkgo biloba, due querce rosse e due aceri. Gli alberi, per grandi o piccoli che siano sono custodi tanto silenziosi quanto fondamentali della vita sulla Terra".

"La loro funzione equilibratrice della biosfera è insostituibile: scambiando con l'atmosfera grandi quantità di energia e umidità, rappresentano una preziosa fonte di ossigeno per tutti noi. Non solo: tra il loro fogliame ospitano più della metà delle specie animali di tutto il pianeta; ci proteggono dalle calamità naturali riducendo l'impatto delle piogge torrenziali sui terreni; contrastano i mutamenti climatici dell'effetto serra incorporando al loro interno l'anidride carbonica, tramutata in preziosa biomassa legnosa, aumentano la fertilità della terra trasformando minerali e sali in sostanza organica vivente; schermano le coltivazioni agricole da venti, parassiti e gelate inaspettate".

Contribuire a preservare una foresta, un bosco, un filare, un giardino o anche un singolo albero significa quindi "aprire un conto" naturale cui le generazioni future potranno continuare ad attingere. Ogni gesto di questo tipo rappresenta un piccolo, grande passo verso un'esistenza a impatto zero (che su un pianeta dalle risorse non infinite è una necessità, non un eccentrico lusso!). Con comportamenti troppo spesso (anche inconsapevolmente) disinvolti erodiamo sistematicamente l'ecosistema e, di conseguenza, il terreno su cui poggia la vita stessa - conclude - Non è troppo tardi per rimediare: abbiamo l'obbligo e la responsabilità di prenderci cura del pianeta che un domani diventerà dei nostri figli. Ecco perché è nostra intenzione come Amministrazione proporre agli alunni delle nostre scuole la Festa dell’Albero".