Autostrade Liguria, Mulè (Fi): "Continuerò a battermi per il pedaggio gratuito"

È mancato il governo, prima gialloverde e oggi giallorosso: non mi ha sorpreso prima e non mi sorprendo adesso.

Che oggi si aggiunga la voce della Regione a sostegno della proposta mi lusinga, per quanto mi riguarda continuerò a battere su questo testo già domani in Aula alla Camera in occasione del Question Time quando avrò la possibilità di confrontarmi con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.