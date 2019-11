Cengio, la richiesta del consigliere Marazzo: "Un mezzo spazzaneve dislocato urgentemente a Rocchetta"

Un mezzo spazzaneve dislocato nella frazione di Rocchetta di Cengio per intervenire prontamente in caso di neve. E' questa la richiesta del consigliere di minoranza Massimo Marazzo alla giunta comunale presieduta dal sindaco Francesco Dotta.

"Vista la situazione di parziale isolamento di Rocchetta di Cengio (la strada che collega la frazione con Cengio Bormida è stata chiusa nei giorni scorsi per rischio frana ndr) e tenendo conto del possibile maltempo futuro, ho ritenuto opportuno richiedere urgentemente all'amministrazione comunale di preparare almeno uno spartineve dislocato a Rocchetta per liberare le strade della nostra frazione in caso di nevicate" commenta alla nostra redazione il consigliere Marazzo.

"La situazione già complicata di dover passare dai pastoni diventerebbe infatti problematica in presenza di neve. Va garantito lo sgombero per garantire il passaggio di tutti specialmente di eventuali mezzi di soccorso" conclude Marazzo.