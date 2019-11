Crollo A6 e situazione A26, l'onorevole Vazio: “Informativa urgente al Governo, rivedere concessione”

Maggioranza e forze di opposizione chiedono che il governo riferisca subito in Aula anche sulla situazione in atto dopo l’emergenza maltempo e i vari danni che si sono verificati. “Il Pd avanza formale richiesta di informativa urgente al governo, non c’è piu’ tempo”, ha detto in Aula il Dem Franco Vazio, che ha sollevato anche la questione della concessione Aspi del tratto autostradale A26 su cui domenica si e’ verificato il crollo di un viadotto.

“Nel basso Piemonte e in Liguria la situazione è drammatica, un territorio devastato dalle frane. La prima emergenza è stata gestita grazie al lavoro di quanti, a tutti i livelli, a partire dai volontari hanno presidiato la tutela dell’incolumita’ pubblica. Il crollo del viadotto sulla A26 e la decisione di chiudere entrambi i sensi di marcia, riaperta in mattinata su di un’unica corsia, sono i segni di una situazione emergenziale. Se poi venisse confermato che i report sulla stabilità sui viadotti fossero falsi ci troveremmo di fronte ad una associazione a delinquere. Ora vanno trovate le soluzioni alternative. Il governo venga in Aula a riferire con una informativa urgente”, ha detto il capogruppo Leu Federico Fornaro.

Anche Italia viva con Camillo D’Alessandro ritiene necessaria la richiesta di una”informativa del governo su tutta la situazione, partendo dall’emergenza Liguria e Piemonte.

Stessa richiesta giunta da Alberto Zolezzi (M5s): “Se non sono in grado di gestire bisogna rimettere a gara le concessioni”.