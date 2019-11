Cairo Democratica: "Chiediamo mantenimento sia della seconda automedica in Val Bormida, sia dell'accordo con gli ospedali piemontesi"

I consiglieri comunali di Cairo Democratica (Giorgia Ferrari, Matteo Pennino e Alberto Poggio, chiedono il mantenimento sia della seconda automedica per la Val Bormida, sia dell'accordo con gli ospedali piemontesi per i ricoveri urgenti fino al totale ripristino della viabilità' verso Savona. E lo fanno con una mozione alla giunta comunale di Cairo Montenotte presieduta dal sindaco Paolo Lambertini.

"Vista la la grave situazione che sta vivendo la Val Bormida in termini di viabilità con le difficoltà a raggiungere gli ospedali della nostra provincia e alla luce delle già note e più volte denunciate criticità dell'ospedale di Cairo, per esempio la mancanza di anestesista in struttura da mercoledì a domenica e la necessità di chiamare eventualmente un eventuale medico reperibile che potrebbe incontrare difficoltà a raggiungere l'ospedale - spiegano in consiglieri di Cairo Democratica - chiediamo al sindaco Paolo Lambertini e alla sua giunta di sollecitare Asl 2 e la Regione a mantenere la seconda automedica in appoggio a quella già operante del 118 presso l'ospedale cairese di 'San Giuseppe' e il collegamento con gli ospedali di Cuneo e Mondovì per i ricoveri più urgenti, fino al totale ripristino di tutta la viabilità verso il savonese".