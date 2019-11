Maltempo, Campomenosi/Panza (Lega): "Europa aiuti le zone colpite, interrogazione alla Commissione"

“L’Europa faccia sentire la propria voce e intervenga in maniera concreta per sostenere le zone colpite dal maltempo degli ultimi giorni. L’ondata che si è scagliata su Liguria, Piemonte e Val d’Aosta ha causato ingenti danni alle popolazioni, ai trasporti e alle economie dei territori: ci sono intere zone isolate e situazioni di grande criticità. È necessario agire subito, con interventi e risorse per superare l’emergenza: abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere sostegno ai territori e agli enti locali nel recupero delle attività economiche e delle infrastrutture colpite attraverso il Fondo di Solidarietà Europeo, domandando altresì un sostegno reale agli enti locali nella loro azione di contrasto alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Per troppe volte in passato l’Europa ha sprecato risorse in progetti inutili e privi di benefici per i cittadini: ora è tempo di agire, in fretta, per aiutare territori in difficoltà”.

Lo dichiarano in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi e Alessandro Panza.