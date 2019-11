Maltempo, Di Muro (Lega), “Pronto a portare in Parlamento la voce del Ponente ligure"

“Il maltempo di questi giorni ha provocato danni ingenti nel Ponente ligure, con frane e smottamenti, che hanno colpito tutti i Comuni dalla costa all’entroterra, isolando frazioni, a macchia di leopardo, per l’intera provincia, sulla viabilità ordinaria e in strade private.

Porterò in Parlamento le istanze dei Comuni, della Provincia, delle associazioni di categoria e delle aziende, che in questi giorni si sono sentiti, legittimamente, abbandonati a loro stessi. Occorre un piano di intervento straordinario di programmazione e di investimenti per la lotta al dissesto idrogeologico, in un territorio troppo spesso dimenticato.

Inoltre, riporterò, come già più volte fatto in questo anno e mezzo, all’attenzione del governo l’assoluta necessità di accelerare i lavori per il completamento del raddoppio della ferrovia Genova-Ventimiglia, infrastruttura indispensabile per i flussi turistici del Ponente e per i pendolari del territorio, il completamento dell’Aurelia bis, dell’Armo-Cantarana, che con il precedente governo aveva finalmente imboccato la strada per lo sblocco dei lavori, l’implementazione dei collegamenti in Val Roja e con la Francia.

Solleciterò il governo affinché, oltre ad affrontare le macro emergenze delle infrastrutture liguri, porga la dovuta attenzione alla provincia di Imperia, affinché non sia più considerata l'ultima provincia dell'impero”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.