Ospedale di Cairo, il Pd attacca: "Cos'altro deve succedere per avere la qualifica di 'area disagiata'?"

"'A Cairo non si può parlare di Ospedale di Area Disagiata. Abbiamo analizzato la situazione, ma non rientra nei parametri previsti dal Ministero che prevede tale qualifica per i territori che distano un’ora e mezza dal presidio più vicino'. È quello che dichiarò qualche anno fa l'ex direttore dell'Asl 2 Porfido durante un intervento al Palazzo di città di Cairo. Ora mi chiedo... Cos'altro dovrebbe succedere perché Cairo e l'intera Val Bormida siano riconosciute come tali?" commenta in una nota il circolo Pd di Cairo Montenotte.

"Perché a Cairo non potrebbe essere istituito un ospedale d'area disagiata? Perché si è deciso di avviare il difficile e lungo iter della privatizzazione? Tutta una serie di domande a cui da tempo cerchiamo risposte".

"Sta il fatto che in una giornata come quella di ieri (domenica 24 novembre ndr) c'è da augurarsi che in Val Bormida nessuno si senta male e che gli ospedali di altre Regioni (Piemonte) siano pronti ad accogliere i nostri malati - conclude - E comunque l'ospedale di Cairo continua ad essere un ospedale "fantasma" ed è troppo tempo che versa in queste condizioni. Noi cairesi, noi valbormidesi, non meritiamo tutto questo".