Calcio. Emergenza campo: la Cairese e l'assessore Garra vengono in soccorso del Dego

L’A.S.D. Cairese 1919 si propone da sempre di promuovere lo sport del calcio come attività salutare e aggregante per tutti e come occasione di incontro di persone che si riconoscono nei valori dello sport e nei principi di lealtà e solidarietà.

Proprio per quest’ultimo aspetto, nei giorni scorsi, la Cairese insieme all’amministrazione comunale nella persona dell’assessore allo Sport Caterina Garra, si sono immediatamente adoperati nei confronti dell’A.S.D. Dego Calcio mettendo a disposizione spazi e attrezzature necessarie per un normale svolgimento dell’attività giovanile.

Conoscendo la serietà e professionalità del nostro presidente Federale Giulio Ivaldi (che giovedì sarà a Dego) e l’ammirevole tenacia di tutti i componenti della società bianco-blu, siamo convinti che la situazione si normalizzerà in un tempo ragionevole, comunque fino a quel momento la Cairese e l’amministrazione di Cairo Montenotte saranno presenti al Loro fianco.