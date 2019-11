Lettera al direttore: "Io residente a Tovo, non vedo l'acqua da sabato scorso"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera giunta questa mattina alla nostra redazione:

"Sono un'abitante di Tovo San Giacomo, dov'è risaputo mancare l'acqua già da diversi giorni. Inutile dire il disagio, dove vengono a mancare i bisogni fondamentali per le persone. Nonostante ho letto che la acqua viene frazionata, forse questo accade solo per alcune abitazioni, io l'acqua non l'ho più vista da sabato. E le menzogne non mi piacciono, soprattutto da parte degli organi ufficiali. Mi domando inoltre come si faccia a dare notizie con appelli su Facebook, non essendo un canale ufficiale, e della quale io ne sono priva".

"Quello che non viene detto che nel mese di agosto siamo rimasti nuovamente senza acqua, per diversi giorni e più volte nel mese, dove le responsabilità sono state palleggiate tra il comune e la gestione attuale di Ponente Acque. Ma nulla è stato fatto quando invece si poteva agire. Ora per favore non diamo la colpa al maltempo. Chi ha colpa deve assumersi le proprie responsabilità e non giocare con i cittadini che sono i primi a pagare le conseguenze di una pessima gestione".