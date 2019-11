Un'assemblea pubblica sul pericolo frana in località Rocchetta di Cengio. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Dotta. L'incontro si terrà questa sera, mercoledì 27 novembre, alle ore 21 presso la sala ex scuole elementari della frazione Rocchetta.

L'obiettivo è informare la cittadinanza circa l’evolversi della situazione riguardante il movimento franoso e la conseguente chiusura della strada comunale nel tratto interessato. La popolazione è invitata a partecipare.